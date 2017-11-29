Ребров стал луареатом премии «Джентльмен года». Он помогает детям с нарушением зрения

Вратарь Артем Ребров стал луареатом премии «Джентльмен года».

Лауреата традиционно определяет «Комсомольская правда».

«В этом году Ребров с товарищами по клубу проводил акцию «Своими глазами» – они собирали деньги на операции детям с нарушением зрения. А теперь он создает уже целый фонд для этой цели. Вы еще сомневаетесь, кто наиболее достоин футбольной премии «Джентльмен 2017 года»?» – сказано на сайте газеты.

Артем Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения