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    Ребров стал луареатом премии «Джентльмен года». Он помогает детям с нарушением зрения

    Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия светская хроника

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров стал луареатом премии «Джентльмен года».

    Лауреата традиционно определяет «Комсомольская правда».

    «В этом году Ребров с товарищами по клубу проводил акцию «Своими глазами» – они собирали деньги на операции детям с нарушением зрения. А теперь он создает уже целый фонд для этой цели. Вы еще сомневаетесь, кто наиболее достоин футбольной премии «Джентльмен 2017 года»?» – сказано на сайте газеты.

    Артем Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения

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