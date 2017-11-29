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    Sports.ru

    Победа «МЮ», дневники Родченкова, хоккейные федерации за Россию и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «МЮ» в гостях обыграл «Уотфорд», «Лестер» впервые за 15 лет победил «Тоттенхэм» дома.

    2. «Йокерит» одолел «Сибирь», «Магнитка» уступила «Северстали» и другие результаты КХЛ.

    3. Зарплата Лео Месси по новому контракту – 43 млн евро в год с учетом бонусов.

    4. Михаил Сергачев и Андрей Василевский помогли «Тампе» одержать победу над «Баффало» (2:0). У первого победная шайба, у второго – сухой матч и 34 отраженных броска.

    Павел Бучневич набрал 3 очка в матче с «Флоридой», но его «Рейнджерс» все же уступили (4:5). Все результаты дня в НХЛ

    5. Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров пропустит месяц из-за перелома ребра.

    6. Следственный комитет России заявил, что информатор WADA Григорий Родченков после отъезда в США мог иметь доступ к базе данных российских спортсменов и фальсифицировать данные. Кстати, опубликованы выдержки из дневников Родченкова.

    7. Арбитр Сергей Карасев назначен на матч «Зенит» – «Урал», Владислав Безбородов будет работать на игре «Арсенал» – «Спартак».

    8. Федерации хоккея Канады, Чехии, Финляндии и Швеции выступили против отстранения сборной России от Олимпиады-2018. ИИХФ также поддержала российских хоккеистов.

    9. «Кливленд» одержал 9-ю домашнюю победу подряд, переиграв «Майами» (108:97) за счет 38 очков Кевина Лава. Все результаты дня в НБА

    10. Фанаты «Спартака» на матче 18-го тура вывесили баннер про Артему Дзюбу и «Зенит»: «Пока в составе есть иуда – не будет титула у вас». Дзюба в ответ наступил на шарф «Спартака».

    11. На официальном плакате ЧМ-2018 изображен вратарь сборной СССР Лев Яшин.

    Цитата дня. «Скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее в МОК». Биатлонистка Яна Романова собирается подавать апелляцию.

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