Зарплата Черданцева на «Матч ТВ» – от 600 до 800 тысяч рублей в месяц
Стало известно, сколько зарабатывает комментатор Георгий Черданцев на «Матч ТВ».
По информации Sports.ru, Черданцев получает от 600 до 800 тысяч рублей в месяц.
Половина суммы – это гарантированный оклад, другая половина – бонус, который полагается за отработку определенного количества эфиров.
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