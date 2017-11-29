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    Sports.ru

    Зарплата Черданцева на «Матч ТВ» – от 600 до 800 тысяч рублей в месяц

    Теги премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ

    Стало известно, сколько зарабатывает комментатор Георгий Черданцев на «Матч ТВ».

    По информации Sports.ru, Черданцев получает от 600 до 800 тысяч рублей в месяц.

    Половина суммы – это гарантированный оклад, другая половина – бонус, который полагается за отработку определенного количества эфиров.

    Георгий Черданцев. Что он за человек?

    Опрос

    Кто лучший комментатор на Матч ТВ?

    9512 голосов 22
    • Черданцев
      7%
    • Шмурнов
      5%
    • Орлов
      4%
    • Казанский
      7%
    • Арустамян
      5%
    • Кто-то другой
      26%
    • Лучший работает в другом месте
      46%

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