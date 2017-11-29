Зарплата Черданцева на «Матч ТВ» – от 600 до 800 тысяч рублей в месяц

Стало известно, сколько зарабатывает комментатор Георгий Черданцев на .

По информации Sports.ru, Черданцев получает от 600 до 800 тысяч рублей в месяц.

Половина суммы – это гарантированный оклад, другая половина – бонус, который полагается за отработку определенного количества эфиров.

Георгий Черданцев. Что он за человек?