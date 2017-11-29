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    Владимир Путин: «С удовольствием поеду с болельщиками в поезде во время ЧМ-2018»

    Теги болельщики Владимир Путин ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, готов ли он поехать с болельщиками на поезде во время ЧМ-2018.

    «Поеду, проедусь с удовольствием, надо посмотреть, когда, где конкретно с кем, но с вами поеду с удовольствием», – заявил Путин.

    По словам главы государства, в ходе чемпионата мира на РЖД ляжет большая нагрузка, поскольку компании придется перевезти порядка 500 тысяч болельщиков бесплатно, что в два раза больше, чем во время Кубка конфедерации.

    «Если вы перевезли почти половину от того, что нужно было перевезти, то есть опыт уже наработан, он есть.

    Я не сомневаюсь, что РЖД справится с задачей, она масштабная, большая и очень, кстати говоря, важная для того, чтобы чемпионат в целом прошел достойно. И очень надеюсь, что так оно и будет», – сказал Путин.

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