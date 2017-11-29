СК России прекратил уголовное дело о крушении самолета с ярославским «Локомотивом»

Главное управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о крушении самолета в 2011 году.

Об этом рассказал представляющий интересы клуба и потерпевших адвокат Александр Захарьин.

«Дело прекратили в связи с тем, что следствие пришло к выводу о виновности пилотов, но они погибли.

Родственники подозреваемых дали согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам.

Настаивать на возобновлении мы не будем», – сказал Захарьин.

Самолет Як-42, на борту которого находился основной состав «Локомотива», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна».