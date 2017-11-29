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    СК России прекратил уголовное дело о крушении самолета с ярославским «Локомотивом»

    Теги Локомотив КХЛ

    Главное управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о крушении самолета «Локомотива» в 2011 году.

    Об этом рассказал представляющий интересы клуба и потерпевших адвокат Александр Захарьин.

    «Дело прекратили в связи с тем, что следствие пришло к выводу о виновности пилотов, но они погибли.

    Родственники подозреваемых дали согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам.

    Настаивать на возобновлении мы не будем», – сказал Захарьин.

    Самолет Як-42, на борту которого находился основной состав «Локомотива», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна».

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