СК России прекратил уголовное дело о крушении самолета с ярославским «Локомотивом»
Главное управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о крушении самолета «Локомотива» в 2011 году.
Об этом рассказал представляющий интересы клуба и потерпевших адвокат Александр Захарьин.
«Дело прекратили в связи с тем, что следствие пришло к выводу о виновности пилотов, но они погибли.
Родственники подозреваемых дали согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам.
Настаивать на возобновлении мы не будем», – сказал Захарьин.
Самолет Як-42, на борту которого находился основной состав «Локомотива», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна».
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