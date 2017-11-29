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    Форвард ЦСКА Шумаков забил гол «Куньлуню» в стиле Гранлунда

    Теги ЦСКА видео КХЛ Микаэль Гранлунд Сергей Шумаков Куньлунь Ред Стар

    Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков забросил красивую шайбу в ворота «Куньлуня» (2:0, первый перерыв) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Шумаков оказался с шайбой за воротам, подобрал ее на крюк клюшки и закинул в девятку.

    Подобный финт стал известен благодаря голу финского форварда Микаэля Гранлунда в ворота сборной России на чемпионате мира.

    На счету Шумакова в нынешнем сезоне стало девять голов.

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