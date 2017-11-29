Форвард ЦСКА Шумаков забил гол «Куньлуню» в стиле Гранлунда

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков забросил красивую шайбу в ворота «Куньлуня» (2:0, первый перерыв) в матче регулярного чемпионата .

Шумаков оказался с шайбой за воротам, подобрал ее на крюк клюшки и закинул в девятку.

Подобный финт стал известен благодаря голу финского форварда в ворота сборной России на чемпионате мира.

На счету Шумакова в нынешнем сезоне стало девять голов.