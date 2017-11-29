Форвард ЦСКА Шумаков забил гол «Куньлуню» в стиле Гранлунда
Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков забросил красивую шайбу в ворота «Куньлуня» (2:0, первый перерыв) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шумаков оказался с шайбой за воротам, подобрал ее на крюк клюшки и закинул в девятку.
Подобный финт стал известен благодаря голу финского форварда Микаэля Гранлунда в ворота сборной России на чемпионате мира.
На счету Шумакова в нынешнем сезоне стало девять голов.
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