Новый контракт Месси, ничья «Челси» и «Ливерпуля», в России могут не показать Пхенчхан-2018 и другие новости утра

1. Лионель Месси продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года. Сумма отступных – 700 млн евро.

2. «Челси» поделил очки с «Ливерпулем», «МЮ» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» и другие результаты АПЛ.

3. Московское «Динамо» в гостях уступило «Витязю» и остальные матчи КХЛ.

4. «Тосно» обыграл «Арсенал» благодаря первому хет-трику сезона в РФПЛ, «Ахмат» победил «Уфу».

5. На первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене Тарьей Бо выиграл спринт, россиянин Эдуард Латыпов стал третьим. В женской гонке победила Дениз Херманн, лучшая из россиянок Ульяна Кайшева – 14-я.

6. В бундеслиге огненно: «Шальке» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (4:4), уступая 0:4 к 25-й минуте, а «Бавария» отлетела от Менхенгладбаха.

7. В НХЛ Овечкин сделал хет-трик в матче с «Торонто» (4:2), обогнал Кучерова в гонке снайперов и догнал Буре по количеству хет-триков среди российских игроков. Все результаты дня.

8. Американце Нэтан Чен выиграл короткую программу на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, россиянин Сергей Воронов – третий. Максим Ковтун стал 12-м и снялся с произвольной программы из-за травмы.

9. В НБА «Бостон» оказался сильнее «Индианы», а «Голден Стэйт» без Кевина Дюрэнта в составе обыграл «Новый Орлеан». Все результаты дня.

10. «Халл» Леонида Слуцкого проиграл «Бристоль Сити», ведя 2:0. Из последних шести матчей «тигры» проиграли четыре и два свели вничью (все плохо).

11. Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов потребовал расследовать случаи пыток в полиции Дагестана.

12. Президент Европейских олимпийских комитетов словенец Янеш Косьянчич заявил, что отстранять Россию от Пхенхчана-2018 – «аморально и вне всяких законов».

Цитата дня. «Решение на уровне администрации президента: если нас не допустят в Пхенчхан-2018, Игры не покажут в России». Инсайд от Василия Уткина.