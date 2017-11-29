Команда «Заубер» объявила о контракте с автомобильной компанией «Альфа Ромео», которая будет техническим партнером и спонсором швейцарской конюшни в течение следующих нескольких лет, сообщает GP Update.

«Альфа Ромео», входящая в концерн «Фиат-Крайслер», станет титульным спонсором «Заубера» с 2018 года, а партнерство между компаниями будет складываться в «технологической, коммерческой и стратегической» сферах. Предполагается, что конюшня из Хинвила предоставит одно из мест в кокпите протеже итальянцев и чемпиону «Формулы-2» Шарлю Леклеру.

«Контракт с «Заубером» – важный шаг в изменении бренда «Альфа Ромео», который возвращается в «Формулу-1» после 30-летнего перерыва.

Эта легендарная марка сформировала историю этого спорта, и теперь присоединится к другим автопроизводителям «Формулы-1». Бренд также выиграет от совместного использования технологий и стратегических ноу-хау «Заубера».

Инженеры и техники «Альфа Ромео», уже продемонстрировавшие свои возможности с новыми машинами «Джулия» и «Стельвио», получат шанс поделиться своим опытом с «Заубером». А болельщики «Альфа Ромео» вновь смогут поддержать автопроизводителя, который решил написать новую захватывающую главу в своей уникальной легендарной спортивной истории», – говорится в заявлении президента концерна «Фиат-Крайслер» Серджио Маркионне.