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    Sports.ru

    Кадыров против нейтрального флага, старт Кубка мира по биатлону, ничья «Барселоны» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Начался Кубок мира по биатлону. Супермикст завершился победой австрийской команды в лице Хаузер и Эдера. Россияне Сливко и Елисеев – восьмые.

    2. Вторым видом биатлонной программы в Эстерсунде была смешанная эстафета. Победила сборная Норвегии. Россияне Подчуфарова, Юрлова-Перхт, Цветков и Шипулин – шестые.

    3. «Барселона» потеряла очки, сыграв вничью с «Валенсией» (1:1) в 13-м туре примеры. Судьи не засчитали гол Месси. Отрыв от «Реала» и «Атлетико» сократился до 8 очков.

    4. В английской премьер-лиге «Ман Сити» добился очередной победы, обыграв «Хаддерсфилд» (2:1). У команды Гвардиолы 37 очков после 13 туров, и это рекорд.

    5. В серии А «Ювентус» разгромил «Кротоне» (3:0), «Наполи» победил «Удинезе» (1:0). Команда Сарри опережает «бьянконери» на 4 очка, «Интер» – на 2.

    6. В главном матче французской осени «Монако» проиграл «ПСЖ» (1:2). Неймар с пенальти забил победный гол.

    7. В 18-м туре РФПЛ ЦСКА обыграл «Рубин» (1:0). Вернблум снова показал себя голеадором. «Краснодар» обыграл «Урал» (1:0), «Ростов» победил «Анжи» (2:0).

    8. Сборная Франции по теннису выиграла Кубок Дэвиса впервые с 2001 года.

    9. Завершился сезон «Формулы-1». На Гран-при Абу-Даби быстрее всех был Боттас. Уже давно известно, что чемпионат выиграл Хэмилтон, а Кубок конструкторов достался «Мерседесу».

    10. А еще «Формула-1» представила новый логотип.

    11. В КХЛ ЦСКА и «Спартак» выиграли свои матчи. Эти команды сейчас на ходу.

    12. В НХЛ «Эдмонтон» победил «Бостон». Другие результаты – здесь.

    13. В НБА «Бруклин» обыграл «Мемфис». Все результаты дня.

    14. BBC ошибочно сообщил, что футбольный ЦСКА принял участие в акции поддержки ЛГБТ-движения.

    Цитата:

    Рамзан Кадыров об Олимпиаде: «Позор тем нашим спортсменам, которые будут под другим флагом выступать»

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