Манчини о влиянии СМИ на выбор состава: «Это как спросить Путина, влияет ли на него пресса»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча 5-го тура группового этапа против «Вардара» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Несмотря на то, что сегодня было много изменений в составе, игра получилась хорошей. Мы могли забить и больше, но главное – это победа. Я доволен, что мы выиграли.



– Почему Дзюба бил пенальти? Довольны ли вы его игрой в целом?

– Да, его игрой я доволен. Пенальти часто не удаются, так получилось.



– Важно ли, что у «Спартака» на два дня отдыха больше? Или ротация, проведенная сегодня, поможет «Зениту»?

– Мы не можем думать сейчас о . О нем мы думать будем завтра. Пока мы думали только о «Вардаре», посмотрим, что будет завтра.



– Оказывает ли на выбор состава мнение болельщиков и прессы? Кем сегодня вы особенно довольны?

– Нет, абсолютно никакого влияния нет. Если бы они имели на меня такое влияние, я бы не был тренером. Это тоже самое, что спрашивать Путина, влияет ли на него пресса.



– Насколько серьезно повреждение Шатова?

– Пока мы не знаем тяжесть травмы, но я надеюсь, что она будет несерьезной, – сказал Манчини.