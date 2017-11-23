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    Sports.ru

    Манчини о влиянии СМИ на выбор состава: «Это как спросить Путина, влияет ли на него пресса»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия Лига Европы травмы Владимир Путин Вардар Олег Шатов

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Несмотря на то, что сегодня было много изменений в составе, игра получилась хорошей. Мы могли забить и больше, но главное – это победа. Я доволен, что мы выиграли.
     
    – Почему Дзюба бил пенальти? Довольны ли вы его игрой в целом?

    – Да, его игрой я доволен. Пенальти часто не удаются, так получилось.
     
    – Важно ли, что у «Спартака» на два дня отдыха больше? Или ротация, проведенная сегодня, поможет «Зениту»?

    – Мы не можем думать сейчас о «Спартаке». О нем мы думать будем завтра. Пока мы думали только о «Вардаре», посмотрим, что будет завтра.
     
    – Оказывает ли на выбор состава мнение болельщиков и прессы? Кем сегодня вы особенно довольны?

    – Нет, абсолютно никакого влияния нет. Если бы они имели на меня такое влияние, я бы не был тренером. Это тоже самое, что спрашивать Путина, влияет ли на него пресса.
     
    – Насколько серьезно повреждение Шатова?

    – Пока мы не знаем тяжесть травмы, но я надеюсь, что она будет несерьезной, – сказал Манчини.

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