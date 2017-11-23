Экс-чемпион мира Проводников вступил в Putin Team: «Для меня это гордость!»

Российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе присоединился к движению Putin Team.

«Я бы хотел присоединиться к своим товарищам по спорту Александру Овечкину и Евгению Малкину и поддержать главу нашего государства Владимира Владимировича Путина.

Быть частью Putin team – для меня гордость!», – написал Проводников в инстаграме.

Инициатива создания движения Putin Team принадлежит российскому хоккеисту Александру Овечкину. Цель движения – поддерживать президента России Владимира Путина.

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