Экс-чемпион мира Проводников вступил в Putin Team: «Для меня это гордость!»
Российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников присоединился к движению Putin Team.
«Я бы хотел присоединиться к своим товарищам по спорту Александру Овечкину и Евгению Малкину и поддержать главу нашего государства Владимира Владимировича Путина.
Быть частью Putin team – для меня гордость!», – написал Проводников в инстаграме.
Инициатива создания движения Putin Team принадлежит российскому хоккеисту Александру Овечкину. Цель движения – поддерживать президента России Владимира Путина.
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