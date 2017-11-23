«Зенит» обыграл «Вардар». Ригони забил 6-й гол и лидирует в списке бомбардиров ЛЕ
В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле победил «Вардар» (2:1).
Полузащитник Эмилиано Ригони забил 6-й гол в турнире (квалификация не учитывается) и является лучшим бомбардиром.
Чтобы занять первое место в группе, россиянам теперь достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Реалом Сосьедад».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 23 ноября, 21.00, «Крестовский»
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Зенит –
Лодыгин, Терентьев, Мевля, Маммана (Карпов, 87), Жирков, Ригони, Ерохин, Нобоа, Шатов (Дриусси, 46), Полоз, Дзюба (Краневиттер, 73).
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Вардар –
Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Демири, Барсегян (Стойчевски, 85), Николов, Маркович, Джигаури (Петковски, 90), Алвес, Итало (Блажевски, 79).
- Предупреждения:
- Демири (54), Терентьев (71), Амбарцумян (77).
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