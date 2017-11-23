В 5-м туре группового этапа Лиги Европы на своем поле победил «Вардар» (2:1).

Полузащитник Эмилиано Ригони забил 6-й гол в турнире (квалификация не учитывается) и является лучшим бомбардиром.

Чтобы занять первое место в группе, россиянам теперь достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Реалом Сосьедад».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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