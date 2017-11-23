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    Sports.ru

    «Зенит» обыграл «Вардар». Ригони забил 6-й гол и лидирует в списке бомбардиров ЛЕ

    Теги Зенит Лига Европы Вардар Дмитрий Полоз Эмилиано Ригони

    В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле победил «Вардар» (2:1).

    Полузащитник Эмилиано Ригони забил 6-й гол в турнире (квалификация не учитывается) и является лучшим бомбардиром.

    Чтобы занять первое место в группе, россиянам теперь достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Реалом Сосьедад».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Зенит Россия – Вардар Македония 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    23 ноября, 21.00, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 16 Полоз, 2:0 – 43 Ригони, 2:1 – 90 Блажевски.
    ЗенитЛодыгин, Терентьев, Мевля, Маммана (Карпов, 87), Жирков, Ригони, Ерохин, Нобоа, Шатов (Дриусси, 46), Полоз, Дзюба (Краневиттер, 73).
    ВардарГачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Демири, Барсегян (Стойчевски, 85), Николов, Маркович, Джигаури (Петковски, 90), Алвес, Итало (Блажевски, 79).
    Предупреждения:
    Демири (54), Терентьев (71), Амбарцумян (77).

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