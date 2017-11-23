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    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы. Он изнасиловал албанку вместе с пятью другими мужчинами

    Теги Милан высшая лига Бразилия сборная Бразилии Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Робиньо серия А Италия примера Испания светская хроника происшествия Атлетико Минейро Джанлука Ди Марцио

    Бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо приговорен к 9 годам тюремного заключения.

    Суд Милана вынес футболисту наказание по делу о сексуальном насилии. Робиньо инкриминировано изнасилование 22-летней албанки.

    Как сообщает ANSA, футболист совершил преступление 22 января 2013 года. Это случилось на дискотеке в Милане. Помимо Робиньо, в изнасиловании участвовало еще пять человек.

    В последние годы Робиньо выступает за «Атлетико Минейро». Сейчас игрок находится в Бразилии.

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