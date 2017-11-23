Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы. Он изнасиловал албанку вместе с пятью другими мужчинами

Бывший нападающий , «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо приговорен к 9 годам тюремного заключения.

Суд Милана вынес футболисту наказание по делу о сексуальном насилии. Робиньо инкриминировано изнасилование 22-летней албанки.

Как сообщает ANSA, футболист совершил преступление 22 января 2013 года. Это случилось на дискотеке в Милане. Помимо Робиньо, в изнасиловании участвовало еще пять человек.

В последние годы Робиньо выступает за . Сейчас игрок находится в Бразилии.