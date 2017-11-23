Рабинер о том, что «Матч ТВ» покажет игру «Зенита», а не «Локомотива»: «Кое-где попутали страну со своей компанией»

Журналист Игорь Рабинер подверг критике .

По главному каналу холдинга сегодня будет в прямом эфире транслироваться игра – «Вардар». Петербургская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф .

Игра «Локомотив» – «Копенгаген» будет транслироваться в прямом эфире на платном канале «Матч! Футбол 1». Московская команда еще не решила вопрос с выходом в следующую стадию Лиги Европы.

«В матче «Зенит» – «Вардар» вообще ничего не решается. В матче – «Копенгаген» решается многое.

Но в прямом эфире по «Матч ТВ» стоит «Зенит». По-моему, кое-где попутали страну со своей компанией», – написал Рабинер.