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    Рабинер о том, что «Матч ТВ» покажет игру «Зенита», а не «Локомотива»: «Кое-где попутали страну со своей компанией»

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига Европы Копенгаген телевидение Газпром Вардар Игорь Рабинер Газпром-Медиа Матч ТВ

    Журналист Игорь Рабинер подверг критике «Матч ТВ».

    По главному каналу холдинга сегодня будет в прямом эфире транслироваться игра «Зенит» – «Вардар». Петербургская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    Игра «Локомотив» – «Копенгаген» будет транслироваться в прямом эфире на платном канале «Матч! Футбол 1». Московская команда еще не решила вопрос с выходом в следующую стадию Лиги Европы.

    «В матче «Зенит» – «Вардар» вообще ничего не решается. В матче «Локомотив» – «Копенгаген» решается многое.

    Но в прямом эфире по «Матч ТВ» стоит «Зенит». По-моему, кое-где попутали страну со своей компанией», – написал Рабинер.

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