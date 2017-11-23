НХЛ. Хичкок предложил открыто сообщать характер травмы, отказавшись от слов «верхняя/нижняя часть тела»

Главный тренер Кен Хичкок предложил всем клубам НХЛ открыто сообщать, какие именно травмы получают хоккеисты.

«Мы все терпеть не можем играть в эту игру. Я имею в виду, что мы говорим о «травме верхней части тела». Затем вы начинаете звонить, выяснять, связываетесь с медиками и узнаете, о какой именно составляющей «верхней части тела» речь…

Мы стараемся сделать вашу работу проще, откровенно говоря, и нам не нравится устраивать эти пляски. Проще же сказать, каков именно характер травмы, и дальше двигаться вперед.

В этом вся суть. Хоккеист получает травму, мы сообщаем вам о «верхней части тела», но в течение двух часов после этого вы уже точно знаете, о каком именно повреждении речь. Так почему бы просто не сказать вам напрямую?

Игроки не рассуждают в стиле: «Он сломал мизинец, и мы будем гоняться за его мизинцем». Никто так не рассуждает. Мы просто думаем, что надо уже рассказывать, в чем суть травмы, и двигаться дальше, положив конец этим пляскам», – поделился мыслями канадец.