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    НХЛ. Хичкок предложил открыто сообщать характер травмы, отказавшись от слов «верхняя/нижняя часть тела»

    Теги травмы Даллас Кен Хичкок НХЛ правила

    Главный тренер «Далласа» Кен Хичкок предложил всем клубам НХЛ открыто сообщать, какие именно травмы получают хоккеисты.

    «Мы все терпеть не можем играть в эту игру. Я имею в виду, что мы говорим о «травме верхней части тела». Затем вы начинаете звонить, выяснять, связываетесь с медиками и узнаете, о какой именно составляющей «верхней части тела» речь…

    Мы стараемся сделать вашу работу проще, откровенно говоря, и нам не нравится устраивать эти пляски. Проще же сказать, каков именно характер травмы, и дальше двигаться вперед.

    В этом вся суть. Хоккеист получает травму, мы сообщаем вам о «верхней части тела», но в течение двух часов после этого вы уже точно знаете, о каком именно повреждении речь. Так почему бы просто не сказать вам напрямую?

    Игроки не рассуждают в стиле: «Он сломал мизинец, и мы будем гоняться за его мизинцем». Никто так не рассуждает. Мы просто думаем, что надо уже рассказывать, в чем суть травмы, и двигаться дальше, положив конец этим пляскам», – поделился мыслями канадец.

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