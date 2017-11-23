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    Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА

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    ФИФА опубликовала ноябрьскую версию рейтинга национальных сборных.

    1 (1). Германия;

    2 (2). Бразилия;

    3 (3). Португалия;

    4 (4). Аргентина;

    5 (5). Бельгия;

    6 (8). Испания;

    7 (6) Польша;

    8 (11). Швейцария;

    9 (7). Франция;

    10 (9). Чили;

    11 (11). Перу;

    12 (19). Дания;

    13 (13). Колумбия;

    ...

    15 (12). Англия;

    16 (16). Мексика;

    17 (18). Хорватия;

    18 (25). Швеция;

    ...

    21 (18). Уругвай;

    22 (21). Исландия;

    23 (32). Сенегал;

    ...

    26 (22). Коста-Рика;

    27 (28). Тунис;

    ...

    31 (30). Египет;

    32 (34). Иран;

    ...

    37 (38). Сербия;

    ...

    39 (43). Австралия;

    40 (48). Марокко;

    ...

    50 (41). Нигерия;

    ...

    55 (44). Япония;

    56 (49). Панама;

    ...

    59 (62). Южная Корея;

    ...

    63 (63). Саудовская Аравия;

    65 (65). Россия.

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