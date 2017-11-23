Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала ноябрьскую версию рейтинга национальных сборных.
1 (1). Германия;
2 (2). Бразилия;
3 (3). Португалия;
4 (4). Аргентина;
5 (5). Бельгия;
6 (8). Испания;
7 (6) Польша;
8 (11). Швейцария;
9 (7). Франция;
10 (9). Чили;
11 (11). Перу;
12 (19). Дания;
13 (13). Колумбия;
...
15 (12). Англия;
16 (16). Мексика;
17 (18). Хорватия;
18 (25). Швеция;
...
21 (18). Уругвай;
22 (21). Исландия;
23 (32). Сенегал;
...
26 (22). Коста-Рика;
27 (28). Тунис;
...
31 (30). Египет;
32 (34). Иран;
...
37 (38). Сербия;
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39 (43). Австралия;
40 (48). Марокко;
...
50 (41). Нигерия;
...
55 (44). Япония;
56 (49). Панама;
...
59 (62). Южная Корея;
...
63 (63). Саудовская Аравия;
…
65 (65). Россия.
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