«Зенит» разгромил «Тосно», Димитров выиграл итоговый турнир ATP, победа саночника Павличенко и другие новости утра

1. 17-й тур РФПЛ завершился. «Зенит» разгромил «Тосно» (5:0), а «Локомотив» обыграл «Анжи» (1:0). Команда Юрия Семина по-прежнему лидирует.

2. В следующем туре матч «Спартак» – «Зенит» будет судить Вилков. Но это не точно. Официальных судейских назначений еще не было.

3. «Зенит» направит деньги, вырученные от продажи атрибутики на выходных, на лечение Фернандо Риксена, который страдает от бокового амиотрофического склероза.

4. В серии А «Интер» победил «Аталанту», «Ювентус» потерпел поражение от «Сампдории» (2:3).

5. Григор Димитров выиграл итоговый турнир ATP.

6. Семен Павличенко одержал победу на первом этапе Кубка мира по санному спорту в Инсбруке.

7. В НБА «Торонто» обыграл «Вашингтон», «Детройт» – «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

8. Лыжник Александр Легков не примет участия в стартовых этапах Кубка мира в Руке и Лиллехаммере, но будет готовиться к соревнованиям в Давосе.

9. В КХЛ ЦСКА по буллитам обыграл «Нефтехимик» (3:2), «Салават» победил «Сочи» (3:1). Уфимская команда прервала серию поражений.

10. Якупов забросил 6-ю шайбу в сезоне. Все результаты в НХЛ.

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Ригони о матче со «Спартаком»: «Мы должны выиграть, ведь это русское класико»