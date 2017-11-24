Журналистка подарила Дзюбе пирожки

Нападающий Артем Дзюба после матча 5-го тура группового этапа с «Вардаром» (2:1) получил от журналистов в подарок пирожки.

«Артем, пирожки. Приятного аппетита», – сказала Дзюбе одна из журналисток в микст-зоне.

«Спасибо», – ответил форвард и принял подарок.

Напомним, Дзюба по ходу нынешнего сезона неоднократно отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки.