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    Журналистка подарила Дзюбе пирожки

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Лига Европы видео Вардар СМИ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1) получил от журналистов в подарок пирожки. 

    «Артем, пирожки. Приятного аппетита», – сказала Дзюбе одна из журналисток в микст-зоне.

    «Спасибо», – ответил форвард и принял подарок. 

    Напомним, Дзюба по ходу нынешнего сезона неоднократно отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки.

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