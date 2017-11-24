Журналистка подарила Дзюбе пирожки
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1) получил от журналистов в подарок пирожки.
«Артем, пирожки. Приятного аппетита», – сказала Дзюбе одна из журналисток в микст-зоне.
«Спасибо», – ответил форвард и принял подарок.
Напомним, Дзюба по ходу нынешнего сезона неоднократно отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки.
Журналисты подарили Дзюбе пирожок pic.twitter.com/sbxNDw11I4— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) 23 ноября 2017 г.
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