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    Норвежский «Сторхамар» объявил о переходе Торесена в СКА

    Теги СКА переходы Патрик Торесен КХЛ чемпионат Норвегии Сторхамар

    Нападающий «Сторхамара» Патрик Торесен возвращается в СКА.

    Норвежский клуб подтвердил переход 34-летнего форварда, официально сделка будет оформлена в ближайшую среду.

    В воскресенье, 26 ноября хоккеист проведет свой последний матч за «Сторхамар» против клуба «Фриск Аскер».

    Торесен выступал за СКА протяжении четырех сезонов, выиграв Кубок Гагарина с ним в 2015 году.

    В текущем сезоне в составе «Сторхамара» он провел 14 матчей набрав 17 (6+11) очков при показателе полезности +7.

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