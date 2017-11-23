Норвежский «Сторхамар» объявил о переходе Торесена в СКА

Нападающий «Сторхамара» Патрик Торесен возвращается в .

Норвежский клуб подтвердил переход 34-летнего форварда, официально сделка будет оформлена в ближайшую среду.

В воскресенье, 26 ноября хоккеист проведет свой последний матч за против клуба «Фриск Аскер».

Торесен выступал за СКА протяжении четырех сезонов, выиграв с ним в 2015 году.

В текущем сезоне в составе «Сторхамара» он провел 14 матчей набрав 17 (6+11) очков при показателе полезности +7.