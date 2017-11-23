Норвежский «Сторхамар» объявил о переходе Торесена в СКА
Нападающий «Сторхамара» Патрик Торесен возвращается в СКА.
Норвежский клуб подтвердил переход 34-летнего форварда, официально сделка будет оформлена в ближайшую среду.
В воскресенье, 26 ноября хоккеист проведет свой последний матч за «Сторхамар» против клуба «Фриск Аскер».
Торесен выступал за СКА протяжении четырех сезонов, выиграв Кубок Гагарина с ним в 2015 году.
В текущем сезоне в составе «Сторхамара» он провел 14 матчей набрав 17 (6+11) очков при показателе полезности +7.
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