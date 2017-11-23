Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок IBU. Спринт. Жакелен одержал победу, Слепов – 3-й, Пащенко – 7-й, Лапшин – 11-й

    Теги сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Австрии Тимофей Лапшин сборная Латвии сборная Южной Кореи Андрей Расторгуев Свен Гроссеггер Алексей Слепов Йоханнес Кюн Антонин Гигонна Семен Сучилов Ветле Шостад Кристиансен Эдуард Латыпов Петр Пащенко Вегард Бьорн Йермунсхауг Александр Поварницын Фабьен Клод Фредрик Рорвик Аслак Ненсетер Эмильен Жакелен Юрий Шопин Давид Цобель Фредрик Йесбакк

    Сегодня в норвежском Шушене стартовал первый этап Кубка IBU. Победу в спринте одержал французский биатлонист Эмильен Жакелен, россиянин Алексей Слепов занял третье место.

    Кубок IBU

    1-й этап

    Шушен, Норвегия

    Мужчины

    Спринт

    1. Эмильен Жакелен (Франция) – 25.26,1 (0+1)
    2. Йоханнес Кюн (Германия) – 5,7 (0+3)
    3. Алексей Слепов (Россия) – 8,1 (1+1)
    4. Антонин Гигонна (Франция) – 16,3 (0+2)
    5. Фредрик Рорвик (Норвегия) – 22,6 (0+1)
    6. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 33,9 (1+0)
    7. Петр Пащенко (Россия) – 38,9 (1+1)
    8. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) – 41,6 (0+3)
    9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 42,1 (2+0)...
    11. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 49,8 (2+2)...
    14. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 58,0 (1+2)...
    17. Семен Сучилов (Россия) – 1.09,4 (0+3)...
    20. Фабьен Клод (Франция) – 1.15,8 (0+3)
    21. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.18,7 (1+2)
    22. Давид Цобель (Германия) – 1.23,9 (0+2)
    23. Свен Гроссеггер (Австрия) – 1.31,9 (2+2)
    24. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.35,9 (2+3)...
    39. Александр Поварницын (Россия) – 2.04,5 (1+3)...
    52. Юрий Шопин (Россия) – 2.37,0 (0+3)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться