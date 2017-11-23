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    Sports.ru

    Совет Федерации: «На ЧМ-2018 будет осуществлена атака со стороны США»

    Теги ЧМ-2018 политика

    Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал о том, что США хотят сорвать ЧМ-2018.

    «В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году.

    У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране.

    Нам тоже придется принимать ответные меры», – сказал Климов.

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