Совет Федерации: «На ЧМ-2018 будет осуществлена атака со стороны США»
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал о том, что США хотят сорвать ЧМ-2018.
«В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году.
У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране.
Нам тоже придется принимать ответные меры», – сказал Климов.
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