«Локомотив» победил «Копенгаген» и вышел на первое место в группе ЛЕ
В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» на своем поле обыграл датский «Копенгаген» (2:1) благодаря дублю Джефферсона Фарфана.
Московский клуб временно вышел на первое место в группе, набрав 8 очков. «Шериф» (6 очков) сегодня сыграет со «Злином».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 23 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Коченков, Михалик (Пейчинович, 80), Кверквелия, Денисов, Денисов, Миранчук (Тарасов, 74), Фернандеш, Коломейцев, Фарфан, Миранчук (Баринов, 90), Игнатьев.
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Копенгаген –
Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Зека, Квист, Вербич, Матич (Куск, 78), Хольсе (Пушич, 70), Сотериу.
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