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    «Локомотив» победил «Копенгаген» и вышел на первое место в группе ЛЕ

    Теги Локомотив Джефферсон Фарфан Лига Европы Копенгаген Беньямин Вербич

    В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» на своем поле обыграл датский «Копенгаген» (2:1) благодаря дублю Джефферсона Фарфана.

    Московский клуб временно вышел на первое место в группе, набрав 8 очков. «Шериф» (6 очков) сегодня сыграет со «Злином».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Локомотив Россия – Копенгаген Дания 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    23 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17 Фарфан, 1:1 – 31 Вербич, 2:1 – 51 Фарфан.
    ЛокомотивКоченков, Михалик (Пейчинович, 80), Кверквелия, Денисов, Денисов, Миранчук (Тарасов, 74), Фернандеш, Коломейцев, Фарфан, Миранчук (Баринов, 90), Игнатьев.
    КопенгагенОльсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Зека, Квист, Вербич, Матич (Куск, 78), Хольсе (Пушич, 70), Сотериу.
    Предупреждения:
    Михалик (63), Денисов (85).

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