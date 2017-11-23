Захар Арзамасцев: «Вайсфельд – хитрый человек. Если тренеров «Салавата» уберут, его – тоже»
Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев после домашнего матча КХЛ с «Ак Барсом» (0:5) объяснился перед болельщиками за неудачные результаты.
- Что от нас требуют, то мы и делаем. Игры нет. У нас голова вся забита обороной, об атаке мы не думаем.
Тренер сам не может понять, что мы привыкли играть в атакующий хоккей. Тренер говорит, чтобы мы играли в обороне.
Иностранные тренеры все время под себя хотят подстроить. Захаркин пришел, говорит: «Ты можешь это – давай делай». А они хотят сделать, чтобы все игроки одинаково играли.
Есть генеральный менеджер, Вайсфельд, вот спросите у него. Он хитрый человек. Он сидит там.
Ему дали шанс, он привез тренеров, сейчас он до последнего их отстаивает. Потому что если их уберут, его тоже уберут.
- В игре с «Ак Барсом» были моменты для удалений казанцев.
- А «5 на 5» мы как играли? Надо смотреть на общую картину. А у нас общей-то картины нету.
- Нам обидно.
- Да нам тоже обидно. Можно было дать пару удалений, но игры «5 на 5» нет как таковой.
Не знаю, как дальше, ребят. Мне, честно, просто стыдно выходить после таких игр сюда.
- Гендиректор говорил, что тренера не уберут, давайте на него не давить.
- Ну а сколько терпеть? Приятно, что ли, терпеть?, – сказал Арзамасцев.
«Салават Юлаев» проиграл 8 из последних 11 матчей и занимает 7-е место на Востоке. У команды 50 очков в 35 матчах.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.