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    Путин может принять участие в жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 Дмитрий Песков

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что политик может принять участие в жеребьевке группового этапа ЧМ-2018.

    «Мы не исключаем такой возможности и надеемся, что у президента будет время это сделать.

    Подготовка к ЧМ идет полным ходом: и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры. Мероприятие действительно обещает быть великолепным», – сказал Песков.

    Жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

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