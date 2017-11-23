Путин может принять участие в жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что политик может принять участие в жеребьевке группового этапа .

«Мы не исключаем такой возможности и надеемся, что у президента будет время это сделать.

Подготовка к ЧМ идет полным ходом: и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры. Мероприятие действительно обещает быть великолепным», – сказал Песков.

Жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.