Фанат «Нью-Джерси» зарезал человека за оскорбление любимого клуба
Болельщик «Нью-Джерси» Стивен Симмингер осужден за убийство на почве клубных пристрастий.
42-летний мужчина в 2016 году убил Колина МакГоверна возле парка в Филадельфии за оскорбление команды.
Как сообщает Philly.com, 24-летний парень сказал о шляпе Симмингера с символикой «Нью-Джерси» что-то вроде «е...ь «дьяволов», после чего убийца нанес жертве 10 ножевых ранений.
Адвокат Симмингера утверждала, что ее клиент убил МакГоверна из-за страха за свою собственную жизнь. Но прокуроры в суде назвали Симмингера «тикающей бомбой замедленного действия» под воздействием наркотиков и алкоголя.
Преступление квалифицируется как убийство первой степени. Симмингер должен сесть в тюрьму в январе.
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