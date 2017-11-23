Фанат «Нью-Джерси» зарезал человека за оскорбление любимого клуба

Болельщик Стивен Симмингер осужден за убийство на почве клубных пристрастий.

42-летний мужчина в 2016 году убил Колина МакГоверна возле парка в Филадельфии за оскорбление команды.

Как сообщает Philly.com, 24-летний парень сказал о шляпе Симмингера с символикой что-то вроде «е...ь «дьяволов», после чего убийца нанес жертве 10 ножевых ранений.

Адвокат Симмингера утверждала, что ее клиент убил МакГоверна из-за страха за свою собственную жизнь. Но прокуроры в суде назвали Симмингера «тикающей бомбой замедленного действия» под воздействием наркотиков и алкоголя.

Преступление квалифицируется как убийство первой степени. Симмингер должен сесть в тюрьму в январе.