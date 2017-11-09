Следственный комитет России против Макларена, хищение 50 млн рублей на стройке «Крестовского» и другие новости утра

1. Следственный комитет России опроверг доводы Макларена о подмене допинг-проб в Сочи-2014. Информацию доведут до комиссий МОК и WADA. При этом некоторые российские спортсмены анонимно подтвердили факт получения «коктейля» Родченкова. Что-то не сходится.

2. В интернете появились фотографии второй формы сборной России на ЧМ-2018 и вратарской футболки. Симпатично.

3. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признался в хищении 50,4 миллиона рублей при строительстве «Крестовского». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

4. Данис Зарипов получил предложение от «Сент-Луиса». Агент дисквалифицированного в КХЛ за допинг игрока общается с еще четырьмя командами.

5. Новости футбола. «МЮ» попросил Жозе Моуринью продать ряд игроков перед покупкой новых в январе. Неймар недоволен работой Эмери и симулировал травму, чтобы не ехать на выезд с «ПСЖ». Роман Абрамович может пригласить Слуцкого в «Челси», а Леонид в Москве встретился с гендиректором ЦСКА. Многострадальному «Лучу-Энергии» нашли спонсора! Просочились слухи, что Илью Геркуса могут уволить с поста президента «Локомотива». Лео Месси хочет поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз» и обещает совершить паломничество в случае победы на ЧМ-2018. «Ростову» предъявили иски на 253 миллиона рублей.

6. НХЛ. «Тампа» в гостях обыграла «Сан-Хосе», а «Рейнджерс» были сильнее «Бостона». Подробности – здесь.

7. В КХЛ может появиться удаление за неудачный запрос на положение «вне игры». Это правило протестируют уже на Кубке «Карьялы».

8. WBC снял с Поветкина пожизненную дисквалификацию за допинг. Россиянина оштрафовали на 250 тысяч долларов и назначили ему испытательный срок на один год. Александр уже в следующем году может провести бой против Деонтея Уайлдера.

9. Стартовал Кубок «Карьялы». Швейцария уступила Канаде (2:3), Швеция победила Чехию (5:3).

10. НБА. «Бостон» выиграл у «Лейкерс», «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту». Все результаты дня.

11. Жеребьевка итогового турнира АТР. Федерер, Зверев, Чилич и Сок попали в одну группу, Надаль, Тим, Димитров и Гоффен – в другую.

12. Секреты «Формулы-1». На Гран-при Бельгии 2015 года «Мерседес» помог «Лотусу» переключить режим двигателя и побороться с «Феррари».

Цитаты дня.

«Никаких допинговых программ у нас не было. Олимпиаду мы выиграли чисто» – Виталий Мутко гарантирует. И ему хочется верить.

«Не сравнивайте нутеллу с дерьмом» – один скромный итальянец (Дженнаро Гаттузо) о великом мастере (Андреа Пирло), завершившем карьеру.