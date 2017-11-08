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    Александр Жуков: «Планируем довести информацию Следственного комитета до комиссий Освальда и Шмида, а также до WADA»

    Теги допинг МОК Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен WADA Ричард Макларен Денис Освальд Самуэль Шмид

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что результаты расследования Следственного комитета по докладу Ричарда Макларена будут доведены до комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, а также до WADA.

    «Олимпийский комитет России со своей стороны в ближайшее время планирует довести информацию, предоставленную Следственным комитетом, в полном объеме до комиссий Освальда и Шмида, а также до руководящих органов Всемирного антидопингового агентства.

    Рассчитываем, что она будет учтена при рассмотрении вопросов, которые находятся в ведении этих структур», – рассказал Жуков.

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