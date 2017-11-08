Александр Жуков: «Планируем довести информацию Следственного комитета до комиссий Освальда и Шмида, а также до WADA»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что результаты расследования Следственного комитета по докладу Ричарда Макларена будут доведены до комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, а также до WADA.

«Олимпийский комитет России со своей стороны в ближайшее время планирует довести информацию, предоставленную Следственным комитетом, в полном объеме до комиссий Освальда и Шмида, а также до руководящих органов Всемирного антидопингового агентства.

Рассчитываем, что она будет учтена при рассмотрении вопросов, которые находятся в ведении этих структур», – рассказал Жуков.