Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    НБА. «Бостон» – «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Детройт Голден Стэйт Индиана Лейкерс Майами Миннесота Нью-Йорк Орландо Финикс НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Бостоне сойдутся принципиальные соперники «Селтикс» и «Лейкерс».

    Набирающий ход «Голден Стэйт» дома сыграет с удачно стартовавшей «Миннесотой» Таунса и Батлера. 

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Нью-Йорк
    Дата проведения
    9 ноября, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Индиана
    Дата проведения
    9 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Лейкерс
    Дата проведения
    9 ноября, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Майами
    Дата проведения
    9 ноября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Миннесота
    Дата проведения
    9 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться