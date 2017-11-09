НБА. «Бостон» – «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Бостоне сойдутся принципиальные соперники «Селтикс» и «Лейкерс».
Набирающий ход «Голден Стэйт» дома сыграет с удачно стартовавшей «Миннесотой» Таунса и Батлера.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 9 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 9 ноября, 04.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 ноября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 9 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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