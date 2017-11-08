В интернете появилась вторая форма сборной России на ЧМ-2018. И вратарская футболка
В интернете попало изображение новой белой формы сборной России к ЧМ-2018.
Ранее компания Adidas провела официальную презентацию основного комплекта формы. Он выполнен в красном цвете.
Также в интернете появилось изображение вратарской футболки.
Летом 2018 года сборная России выступит в новой форме на домашнем чемпионате мира.
Форма сборной России на ЧМ-2018. В стиле ретро
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