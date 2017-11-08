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    В интернете появилась вторая форма сборной России на ЧМ-2018. И вратарская футболка

    Теги сборная России фото ЧМ-2018 Adidas игровая форма

    В интернете попало изображение новой белой формы сборной России к ЧМ-2018.

    Ранее компания Adidas провела официальную презентацию основного комплекта формы. Он выполнен в красном цвете.

    Также в интернете появилось изображение вратарской футболки.

    Летом 2018 года сборная России выступит в новой форме на домашнем чемпионате мира.

    Форма сборной России на ЧМ-2018. В стиле ретро

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    • Квалификация ЧМ-2010
      32%
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    • Кубок конфедераций-2017
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