Лионель Месси: «Всегда хотел играть за «Ньюэллс Олд Бойз». Не знаю, где окажусь в ближайшие годы»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о том, вернется ли он в «Ньюэллс Олд Бойз».
«У меня всегда было желание играть за «Ньюэллс». Об этом я мечтал в детстве.
Оказавшись в клубе, я представлял, что буду играть в аргентинской примере.
Но сейчас я не знаю, что произойдет в ближайшие несколько лет. Не могу сказать, что вернусь в «Ньюэллс», поскольку просто не знаю, где именно окажусь», – сказал Месси в интервью TyC Sports.
Месси в 1995-2000 годах выступал за детские команды «Ньюэллс Олд Бойз». Затем нападающий перебрался в систему «Барселоны».
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