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    Лионель Месси: «Всегда хотел играть за «Ньюэллс Олд Бойз». Не знаю, где окажусь в ближайшие годы»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз возможные трансферы

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о том, вернется ли он в «Ньюэллс Олд Бойз».

    «У меня всегда было желание играть за «Ньюэллс». Об этом я мечтал в детстве.

    Оказавшись в клубе, я представлял, что буду играть в аргентинской примере.

    Но сейчас я не знаю, что произойдет в ближайшие несколько лет. Не могу сказать, что вернусь в «Ньюэллс», поскольку просто не знаю, где именно окажусь», – сказал Месси в интервью TyC Sports.

    Месси в 1995-2000 годах выступал за детские команды «Ньюэллс Олд Бойз». Затем нападающий перебрался в систему «Барселоны».

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