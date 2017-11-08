Лионель Месси: «Всегда хотел играть за «Ньюэллс Олд Бойз». Не знаю, где окажусь в ближайшие годы»

Нападающий «Барселоны» высказался о том, вернется ли он в «Ньюэллс Олд Бойз».

«У меня всегда было желание играть за «Ньюэллс». Об этом я мечтал в детстве.

Оказавшись в клубе, я представлял, что буду играть в аргентинской примере.

Но сейчас я не знаю, что произойдет в ближайшие несколько лет. Не могу сказать, что вернусь в «Ньюэллс», поскольку просто не знаю, где именно окажусь», – сказал Месси в интервью TyC Sports.

Месси в 1995-2000 годах выступал за детские команды . Затем нападающий перебрался в систему «Барселоны».

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