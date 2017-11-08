Абрамович может пригласить Слуцкого на адинистративную должность в случае отставки того из «Халла»
В «Челси» после ухода технического директора Майкла Эменало могут произойти административные перестановки.
В клубе пока не решили, стоит ли перестраивать структуру менеджмента. Решающую роль во всем играет Роман Абрамович. Он беседует с сотрудниками, интересуясь их планами, поскольку хочет сохранить клуб стабильным.
Пока что обязанности Эменало будут поделены, часть из них отойдет к директору Марине Грановской, которая может стать еще более значимым человеком в иерархии лондонцев.
Среди кандидатов на посты в административном штабе «Челси» – главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий. У 46-летнего специалиста проблемы в «Халле», команда идет на 20-м месте в турнирной таблице.
Абрамович в случае увольнения специалиста может пригласить Слуцкого на административную должность. Именно благодаря ему Слуцкий оказался в Англии и прошел период интеграции в английский футбол.
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