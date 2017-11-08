Абрамович может пригласить Слуцкого на адинистративную должность в случае отставки того из «Халла»

В после ухода технического директора Майкла Эменало могут произойти административные перестановки.

В клубе пока не решили, стоит ли перестраивать структуру менеджмента. Решающую роль во всем играет . Он беседует с сотрудниками, интересуясь их планами, поскольку хочет сохранить клуб стабильным.

Пока что обязанности Эменало будут поделены, часть из них отойдет к директору , которая может стать еще более значимым человеком в иерархии лондонцев.

Среди кандидатов на посты в административном штабе «Челси» – главный тренер Леонид Слуцкий. У 46-летнего специалиста проблемы в «Халле», команда идет на 20-м месте в турнирной таблице.

Абрамович в случае увольнения специалиста может пригласить Слуцкого на административную должность. Именно благодаря ему Слуцкий оказался в Англии и прошел период интеграции в английский футбол.

Из «Челси» ушел технический директор. Почему это важно для Конте?