Поветкин может в следующем году провести бой против Уайлдера

Российский супкртяжеловес может в следующем году провести бой против чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера.

«В январе Поветкин вернется в рейтинг WBC. Бой с Уайлдером? Почему бы и нет, в следующем году все вероятно.

Хотя пока у нас запланирован бой с Кристианом Хаммером», – сказал Рябинский.

Сегодня Рябинский сообщил, что WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина, и боксер может проводить поединки под эгидой организации с 6 декабря.

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