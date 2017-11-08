Поветкин может в следующем году провести бой против Уайлдера
Российский супкртяжеловес Александр Поветкин может в следующем году провести бой против чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера.
«В январе Поветкин вернется в рейтинг WBC. Бой с Уайлдером? Почему бы и нет, в следующем году все вероятно.
Хотя пока у нас запланирован бой с Кристианом Хаммером», – сказал Рябинский.
Сегодня Рябинский сообщил, что WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина, и боксер может проводить поединки под эгидой организации с 6 декабря.
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