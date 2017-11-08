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    Поветкин может в следующем году провести бой против Уайлдера

    Теги WBC Александр Поветкин Деонтей Уайлдер Андрей Рябинский

    Российский супкртяжеловес Александр Поветкин может в следующем году провести бой против чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера. 

    «В январе Поветкин вернется в рейтинг WBC. Бой с Уайлдером? Почему бы и нет, в следующем году все вероятно.

    Хотя пока у нас запланирован бой с Кристианом Хаммером», – сказал Рябинский.

    Сегодня Рябинский сообщил, что WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина, и боксер может проводить поединки под эгидой организации с 6 декабря.

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