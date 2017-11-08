Соленые пробы Зубкова и Воеводы из Сочи, у «Ман Сити» самый дорогой состав в Европе, камбэк хоккейной молодежки и другие новости утра

1. В допинг-пробах Александра Зубкова и Алексея Воеводы с Олимпиады-2014 в Сочи было обнаружено наибольшее количество соли среди всех российских спортсменов. Видимо, будут последствия.

2. У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в Европе (1,196 миллиарда евро). «Тоттенхэм» и «Барселона» в тройке, «Реал» только шестой. Странный рейтинг.

3. В НХЛ Евгений Малкин и Владимир Тарасенко набрали по 3 очка, помогли своим командам победить с одинаковым счетом 3:1 и стали первыми звездами матчей. А вот очередной гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения. Все результаты дня – здесь.

4. «Вест Хэм» объявил о назначении Дэвида Мойеса. Спасет ли?

5. Молодежная сборная России по хоккею выиграла второй матч против сборной Западной хоккейной лиги со счетом 4:3. Причем с камбэком в лучших традициях команд Валерия Брагина – по ходу матча канадцы вели 3:0.

6. Роналду поспорил с игроками «Реала», что станет лучшим бомбардиром примеры. У него 1 гол, у Лео Месси – 12. Кажется, Криштиану погорячился.

7. Сергей Мозякин будет капитаном сборной России на Кубке «Карьялы». Определены сочетания звеньев.

8. В КХЛ был сыгран один матч. «Сибирь» победила «Слован» (3:1) перед паузой на Кубок «Карьялы». Вадим Шипачев провел первую тренировку на базе СКА. «Адмирал» утвердил Фредрик Стилльмана на посту главного тренера. Алексей Береглазов подписал контракт с «Магниткой» до конца сезона.

9. Роджер Федерер в килте обыграл Энди Маррея в благотворительном матче в Глазго. Отец!

10. В НБА «Кливленд» обыграл «Милуоки» (124:119). Леброн сравнялся с Джорданом по количеству матчей в регулярных чемпионатах, а вот очков в них набрал меньше, чем Его Воздушество. Все результаты дня – здесь.

11. «Финикс» обменяет Эрика Бледсоу в «Милуоки» на Грега Монро и драфт-пик 1-го раунда. Кто выиграет от этой сделки?

12. Александру Поветкину интересен реванш с Владимиром Кличко. А украинец, завершивший карьеру этим летом, рассматривался в качестве кандидата на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

Трансфер дня. Бывший главный редактор «Р-Спорта» Василий Конов вернулся на Первый канал. Он не пошел на «Матч ТВ».

Конфликт дня. «Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?» – российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий вступили в перепалку.

Цитаты дня.

«Гимн запретить хотите? Хрен вам, граждане иностранные партнеры!» – Дмитрий Губерниев конкретнее всех высказался на актуальную тему. А МОК назвал преждевременной спекуляцией информацию о запрете российского гимна в Пхенчхане-2018.

«Ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Очевидно, меня в сборной не будет» – Игорь Денисов не верит в чудеса.