«МЮ» попросил Моуринью продать некоторых игроков перед тем, как подписывать новых в январе

Главному тренеру Жозе Моуриньо предложили отдать некоторых игроков, если он захочет купить новых в период зимнего трансферного окна.

Руководство клуба намерено контролировать эффективность расходов перед тем, как тратить средства на новые контракты.

За последние два года Моуринью потратил на шесть основных трансферов 285 миллионов фунтов.

Будущее Маруана Феллайни остается неясным. Договор с бельгийским полузащитником рассчитан до лета 2018-го, но он может начать переговоры с иностранными клубами уже в январе.