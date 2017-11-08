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    «МЮ» попросил Моуринью продать некоторых игроков перед тем, как подписывать новых в январе

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия возможные трансферы Маруан Феллайни

    Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо предложили отдать некоторых игроков, если он захочет купить новых в период зимнего трансферного окна.

    Руководство клуба намерено контролировать эффективность расходов перед тем, как тратить средства на новые контракты.

    За последние два года Моуринью потратил на шесть основных трансферов 285 миллионов фунтов.

    Будущее Маруана Феллайни остается неясным. Договор с бельгийским полузащитником рассчитан до лета 2018-го, но он может начать переговоры с иностранными клубами уже в январе.

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