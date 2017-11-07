Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гимн России могут запретить на Олимпиаде, Аршавин жалеет, что изменял жене, разгром хоккейной молодежки и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. МОК обдумывает возможные санкции против России. Запреты на гимн и участие в церемонии открытия – вот такие есть варианты.

    2. Слушания в МОК по бобслеистам, скелетонистам и конькобежцам длились более 6 часов.

    3. Молодежная сборная России по хоккею неудачно начала серию игр против сборных из Канадской хоккейной лиги. В первом же матче – разгром 0:7. 

    4. В НХЛ Артемий Панарин прервал 10-матчевую безголевую серию, но это не помогло его «Коламбусу» справиться с «Рейнджерс» (3:5), у которых 2 (1+1) очка набрал Павел Бучневич. Александр Овечкин забил 12-й гол в сезоне и снова стал вторым в гонке снайперов. Все результаты дня – здесь.  

    5. В лиге ВТБ 23 очка и 9 передач Де Коло помогли ЦСКА победить «Химки».

    6. Мужская сборная России завоевала серебро чемпионата Европы по шахматам, золото у Азербайджана.

    7. Ласицкене не вошла в шорт-лист номинанток на звание лучшей легкоатлетки года по версии IAAF. Мария, между прочим, выиграла все 18 турниров, в которых участвовала.

    8. В КХЛ «Торпедо» победило «Ак Барс», «Северсталь» обыграла «Динамо».

    9. Береглазов вернулся в «Магнитку» из «Рейнджерс». Говорит, что не навсегда.

    10. СКА предоставил Шипачеву лед и зал для тренировок. Форвард может потерять в зарплате в 5-6 раз.

    11. Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон подозревается в уклонении от налогов на сумму 3,7 миллиона евро.

    12. «Вест Хэм» уволил Билича с поста главного тренера.

    13. ATP извинилась за пошловатую жеребьевку в Милане.

    Цитата:

    Андрей Аршавин: «Я гулял и безумно жалею об этом, но не думаю о разводе и не хочу сам подавать на него»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться