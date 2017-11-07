Гимн России могут запретить на Олимпиаде, Аршавин жалеет, что изменял жене, разгром хоккейной молодежки и другие новости утра

1. МОК обдумывает возможные санкции против России. Запреты на гимн и участие в церемонии открытия – вот такие есть варианты.

2. Слушания в МОК по бобслеистам, скелетонистам и конькобежцам длились более 6 часов.

3. Молодежная сборная России по хоккею неудачно начала серию игр против сборных из Канадской хоккейной лиги. В первом же матче – разгром 0:7.

4. В НХЛ Артемий Панарин прервал 10-матчевую безголевую серию, но это не помогло его «Коламбусу» справиться с «Рейнджерс» (3:5), у которых 2 (1+1) очка набрал Павел Бучневич. Александр Овечкин забил 12-й гол в сезоне и снова стал вторым в гонке снайперов. Все результаты дня – здесь.

5. В лиге ВТБ 23 очка и 9 передач Де Коло помогли ЦСКА победить «Химки».

6. Мужская сборная России завоевала серебро чемпионата Европы по шахматам, золото у Азербайджана.

7. Ласицкене не вошла в шорт-лист номинанток на звание лучшей легкоатлетки года по версии IAAF. Мария, между прочим, выиграла все 18 турниров, в которых участвовала.

8. В КХЛ «Торпедо» победило «Ак Барс», «Северсталь» обыграла «Динамо».

9. Береглазов вернулся в «Магнитку» из «Рейнджерс». Говорит, что не навсегда.

10. СКА предоставил Шипачеву лед и зал для тренировок. Форвард может потерять в зарплате в 5-6 раз.

11. Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон подозревается в уклонении от налогов на сумму 3,7 миллиона евро.

12. «Вест Хэм» уволил Билича с поста главного тренера.

13. ATP извинилась за пошловатую жеребьевку в Милане.

Цитата:

Андрей Аршавин: «Я гулял и безумно жалею об этом, но не думаю о разводе и не хочу сам подавать на него»