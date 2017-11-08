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    «Р-Спорт»: Мещеряков хочет уволить Геркуса с поста президента «Локомотива»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Илья Геркус Анатолий Мещеряков

    Президент «Локомотива» Илья Геркус покинет свой пост.

    Как утверждает «Р-Спорт», председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков на заседании совета инициирует отставку функционера.

    «Формальный повод выглядит странным, клубом был превышен бюджет, выделенный на летние трансферы. Геркус следовал пожеланиям главного тренера по усилению состава и замене травмированных Ари и Чорлуки при молчаливом согласии совета директоров.

    Реальным же поводом является требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба «своих людей», – приводит «Р-Спорт» слова источника, знакомого с ситуацией.

    Заседание совета директоров состоится в четверг, 9 ноября.

    Большое интервью Ильи Геркуса Юрию Дудю

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