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    Неймар недоволен Эмери. Тренеру пришлось сократить видеоразбор матчей из-за критики бразильца

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Унаи Эмери

    Нападающий «ПСЖ» Неймар находится в не очень хороших отношениях с главным тренером команды Унаи Эмери.

    Как утверждает L’Equipe, бразилец не поддерживает специалиста и не считает его сильным тренером. Он часто высказывает Эмери претензии и не прислушивается к его тактическим решениям.

    Кроме того, по этой причине испанцу даже пришлось изменить подход к подготовке. Из-за критики Неймара видеоразбор матчей теперь длится меньше, чем было до этого.

    Неймар при этом больше пользуется поддержкой игроков «ПСЖ», чем Эмери.

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