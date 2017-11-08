Неймар недоволен Эмери. Тренеру пришлось сократить видеоразбор матчей из-за критики бразильца

Нападающий «ПСЖ» находится в не очень хороших отношениях с главным тренером команды .

Как утверждает L’Equipe, бразилец не поддерживает специалиста и не считает его сильным тренером. Он часто высказывает Эмери претензии и не прислушивается к его тактическим решениям.

Кроме того, по этой причине испанцу даже пришлось изменить подход к подготовке. Из-за критики видеоразбор матчей теперь длится меньше, чем было до этого.

Неймар при этом больше пользуется поддержкой игроков , чем Эмери.