Ничья «Локо» и ЦСКА, «Ман Сити» и «Челси» побеждают, свежий Овечкин и другие новости утра

1. В центральном матче российского тура «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью – 2:2. Армейцы весь второй тайм провели вдесятером, а Акинфеев вытащил пенальти. «Спартак» победил «Уфу» (3:1), «Зенит» и «Рубин» голов не забили (0:0) и другие результаты.

2. В АПЛ было два крутых матча: в одном «Ман Сити» победил «Арсенал», в другом «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед». Остальные результаты – тут.

3. В КХЛ «Авангард» обыграл «Слован», ЦСКА в гостях уступил «Барысу», «Йокерит» был сильнее «Югры».

4. В серии А «Фиорентина» уступила «Роме» (2:4), «Ювентус» победил «Беневенто» (2:1), а «Милан» был сильнее «Сассуоло» (2:0).

5. В НХЛ случился громкий трехсторонний обмен, в результате которого форвард Мэтт Дюшен оказался в «Оттаве», отдавшей за него сразу 7 разных активов, включая российского нападающего Владислава Каменева. Сделка по обмену Дюшена произошла прямо во время матча его «Колорадо» с «Айлендерс», и хоккеиста сняли с игры.

6. На контрольных тренировках мужской сборной России по биатлону в Ханты-Мансийске Матвей Елисеев выиграл спринт, а в гонке преследования первым стал Антон Шипулин.

7. Героем дня в НБА стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший рекордные 56 очков в матче с «Ютой» (137:110). А вот «Кливленд» уступил 2 очка «Атланте» (115:117). Все результаты дня – здесь.

8. Немецкая теннисистка Юлия Гергес, не выигрывавшая титулов 6 лет, взяла второй за 3 недели и обновит свой рейтинговый рекорд – станет 14-й ракеткой мира.

9. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», а Криштиану Роналду обошел Рауля и стал лучшим ассистентом мадридского клуба за последние 25 лет. Остальные испанские результаты – здесь.

10. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален и его жена трехкратная чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева станут героями фильма «Матч ТВ».

Цитата дня. «Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого». Александр Овечкин зачитывает пламенное обращение к россиянам.