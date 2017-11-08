Виталий Мутко: «Никаких допинговых программ у нас не было. Олимпиаду мы выиграли чисто»

Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал результаты расследования Следственного комитета по информации из доклада Ричарда Макларена.

«Следственный комитет провел огромную работу. Было проведено достаточно много различных экспертиз. Было установлено, что речи о какой-либо государственной допинговой программе в России никогда не шло и не идет. А речь идет, прежде всего, о злоупотреблениях человека, который в личных целях наживался, распространял, покрывал.

Мы пытаемся показать всему миру, что не могли вмешиваться в дела лаборатории, не были способны сделать это. Следственный комитет сделал заявление, надеюсь, на него обратят внимание. Потому что сейчас мы видим то, что нет никаких разбирательств, на слушаниях не присутствуют ни Родченков, ни Макларен. Это необъективное рассмотрение.

Никаких допинговых программ у нас не было, Олимпиаду мы выиграли чисто. Что касается допинг- контроля, то он был не в руках Российской Федерации. Но это замалчивается, а почему – непонятно. На Олимпийских играх за допинг-контроль отвечают МОК, международные федерации и WADA», – рассказал Мутко.