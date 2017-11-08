«Ростову» предъявили иски на 253 миллиона рублей

НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подало в областной арбитражный суд два иска о взыскании с более 253 миллионов рублей задолженности.

Истец просит взыскать с клуба 86,6 миллиона рублей и 166,7 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Ростовской области в сентябре по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций взыскал с клуба «Ростов» 1,2 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка.

В заявлении министерства говорится о ненадлежащем исполнении клубом обязательств по внесению арендных платежей по договору аренды находящегося в государственной собственности Ростовской области земельного участка за период с 1 декабря 2015 года по 31 марта 2017 года.

Кроме того, в августе арбитраж удовлетворил аналогичный иск регионального министерства к «Ростову» 8,5 миллиона рублей долга по аренде.

Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения, футбольный клуб использовал землю в спортивных целях.

В результате ненадлежащего исполнения «Ростовом» обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 миллиона рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.

Представитель «Ростова», согласно материалам дела, в судебное заседание не явился. Арбитраж посчитал требования обоснованными, взыскав с ответчика сумму основного долга, а также пени и проценты.