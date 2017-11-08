Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ростову» предъявили иски на 253 миллиона рублей

    Теги Ростов премьер-лига Россия бизнес

    НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подало в областной арбитражный суд два иска о взыскании с «Ростова» более 253 миллионов рублей задолженности.

    Истец просит взыскать с клуба 86,6 миллиона рублей и 166,7 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

    Арбитражный суд Ростовской области в сентябре по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций взыскал с клуба «Ростов» 1,2 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка.

    В заявлении министерства говорится о ненадлежащем исполнении клубом обязательств по внесению арендных платежей по договору аренды находящегося в государственной собственности Ростовской области земельного участка за период с 1 декабря 2015 года по 31 марта 2017 года.

    Кроме того, в августе арбитраж удовлетворил аналогичный иск регионального министерства к «Ростову» 8,5 миллиона рублей долга по аренде.

    Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения, футбольный клуб использовал землю в спортивных целях.

    В результате ненадлежащего исполнения «Ростовом» обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 миллиона рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.

    Представитель «Ростова», согласно материалам дела, в судебное заседание не явился. Арбитраж посчитал требования обоснованными, взыскав с ответчика сумму основного долга, а также пени и проценты.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться