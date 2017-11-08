На Гран-при Бельгии 2015 года «Мерседес» помог «Лотусу» переключить режим двигателя и побороться с «Феррари»

Бывший исполнительный директор «Лотуса» Мэтью Картер рассказал историю о том, как на Гран-при Бельгии 2015 года пилот его команды Ромен Грожан поборолся за подиум с .

В 2015 году на болидах «Лотуса» стояли силовые установки «Мерседеса», и по ходу заезда в Спа немецкая компания помогла переключить партнерам режим двигателя, чтобы болид поехал быстрее и Грожан надавил на , которая в тот момент занимала третье место. В той гонке лидировали пилоты , Феттель благодаря меньшему числу пит-стопов следовал за ними, однако за два круга до финиша сошел из-за взрыва покрышки, к которому привел в том числе и прессинг со стороны Грожана.

«Как вы знаете, когда команда получает двигатель, то вместе с ним в боксах появляются и инженеры от компании-поставщика, которые пристально следят за всем, что происходит с мотором: какие используются настройки, режимы и другие параметры силовой установки.

В той гонке Ромен занимал четвертое место, но они [инженеры «Мерседеса»], не захотели, чтобы Себастьян Феттель финишировал третьим. Кроме того, они видели, что на болиде Грожана свежие шины, что он догонял , и потому открыли нам другой режим двигателя.

Ромен сказал, что болид никогда так не ехал, как в конце той гонки – в течение 10-15 кругов. Я ему сказал, что болид заработал иначе, ведь шины были лучше, тормозить можно было по-другому, и так далее. Однако он уверил, что поведение машины изменилось именно после переключения режима двигателя», – рассказал Картер в подкасте Missed Apex.

По словам Картера, инженеры практически не позволяли «Лотусу» включать «волшебный» режим двигателя (за исключением третьего сегмента квалификаций), а возможностей самостоятельно разобраться с особенностями работы силовой установки у сотрудников из Энстоуна не было, поскольку обслуживанием мотора занимались только специалисты немецкой компании – они привозили двигатель, помогали устанавливать его в шасси, следили за его работой по ходу гоночных уик-эндов, а после этапов увозили в Штутгарт.