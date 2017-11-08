«Лучу-Энергии» нашли спонсора
В администрации Приморского края состоялась встреча игроков и тренерского штаба «Луча-Энергии» с и.о. губернатора края Андреем Тарасенко.
Во встрече также участвовал президент ФНЛ Игорь Ефремов.
«Нашли деньги на зарплаты и нашли спонсоров. Думаю, нужно вернуться в высшую лигу, а мы сделаем, что для этого нужно. Сделаем все, чтобы напрягов с деньгами не было.
Будем строить хороший стадион. Рассматриваем варианты, где он должен появиться, есть предложение – на острове Русский. Ваша задача – играть», – сказал Тарасенко.
Спонсор будет связан с угольной промышленностью.
В отставку отправлен исполнительный директор Александр Голубчиков, его сменит спортивный директор Евгений Стрижиченко.
У «Луча» есть задолженность по зарплате перед игроками и перед сторонними организациями. Клуб проходит процедуру банкротства.
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