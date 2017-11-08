«Лучу-Энергии» нашли спонсора

В администрации Приморского края состоялась встреча игроков и тренерского штаба «Луча-Энергии» с и.о. губернатора края Андреем Тарасенко.

Во встрече также участвовал президент ФНЛ Игорь Ефремов.

«Нашли деньги на зарплаты и нашли спонсоров. Думаю, нужно вернуться в высшую лигу, а мы сделаем, что для этого нужно. Сделаем все, чтобы напрягов с деньгами не было.

Будем строить хороший стадион. Рассматриваем варианты, где он должен появиться, есть предложение – на острове Русский. Ваша задача – играть», – сказал Тарасенко.

Спонсор будет связан с угольной промышленностью.

В отставку отправлен исполнительный директор Александр Голубчиков, его сменит спортивный директор Евгений Стрижиченко.

У «Луча» есть задолженность по зарплате перед игроками и перед сторонними организациями. Клуб проходит процедуру банкротства.