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    «Лучу-Энергии» нашли спонсора

    Теги Игорь Ефремов ФНЛ Луч-Энергия кризис Александр Голубчиков

    В администрации Приморского края состоялась встреча игроков и тренерского штаба «Луча-Энергии» с и.о. губернатора края Андреем Тарасенко.

    Во встрече также участвовал президент ФНЛ Игорь Ефремов.

    «Нашли деньги на зарплаты и нашли спонсоров. Думаю, нужно вернуться в высшую лигу, а мы сделаем, что для этого нужно. Сделаем все, чтобы напрягов с деньгами не было.

    Будем строить хороший стадион. Рассматриваем варианты, где он должен появиться, есть предложение – на острове Русский. Ваша задача – играть», – сказал Тарасенко.

    Спонсор будет связан с угольной промышленностью.

    В отставку отправлен исполнительный директор Александр Голубчиков, его сменит спортивный директор Евгений Стрижиченко.

    У «Луча» есть задолженность по зарплате перед игроками и перед сторонними организациями. Клуб проходит процедуру банкротства.

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