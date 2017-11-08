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    Sports.ru

    «Чемпионат.com»: «Сент-Луис» предложил Зарипову контракт

    Теги возможные переходы Сент-Луис Данис Зарипов НХЛ

     «Сент-Луис» предложил контракт нападающему Данису Зарипову. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

    36-летний россиянин был дисквалифицирован на 2 года в соревнованиях под эгидой ИИХФ за допинг. Позже нападающему разрешили играть в НХЛ.

    В прошедшем сезоне Зарипов выступал за магнитогорский «Металлург» и набрал 67 (31+36) очков в 74 матчах. Статистику выступлений игрока можно увидеть здесь.

    Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?

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