«Чемпионат.com»: «Сент-Луис» предложил Зарипову контракт

«Сент-Луис» предложил контракт нападающему Данису Зарипову. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

36-летний россиянин был дисквалифицирован на 2 года в соревнованиях под эгидой ИИХФ за допинг. Позже нападающему разрешили играть в НХЛ.

В прошедшем сезоне Зарипов выступал за магнитогорский «Металлург» и набрал 67 (31+36) очков в 74 матчах. Статистику выступлений игрока можно увидеть здесь.

Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?