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    Месси пообещал совершить паломничество к церкви в Аргентине в случае победы на ЧМ-2018

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины светская хроника ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дал обещание, касающееся ЧМ-2018.

    «Меня никогда не покидала вера в то, что попадем на мундиаль. Но я думал, мы обеспечим себе место в финальной части еще до последнего матча с Эквадором.

    Если станем чемпионами мира, обещаю, что пройду [паломническим путем] до церкви Святого Николая. Мы все хотим выиграть чемпионат мира», – заявил нападающий в интервью TyC Sports.

    Церковь Святого Николая находится в нескольких десятках километров от города Росарио, в котором родился Месси. Эта местность известна явлениями Девы Марии.

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