Агент Зарипова: «Общаемся с «Сент-Луисом» и еще четырьмя командами»
Дэн Мильштейн, агент нападающего Даниса Зарипова, сообщил, что ведет переговоры о контракте с пятью командами.
«Мы общаемся с «Сент-Луисом» и еще как минимум с четырьмя командами.
Говорим об условиях, но не о деньгах», – заявил Мильштейн.
Ранее Зарипов подтвердил, что получил контрактное предложение от «Блюз».
Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.