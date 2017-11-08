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    Агент Зарипова: «Общаемся с «Сент-Луисом» и еще четырьмя командами»

    Теги возможные переходы Сент-Луис Данис Зарипов НХЛ Дэн Мильштейн

    Дэн Мильштейн, агент нападающего Даниса Зарипова, сообщил, что ведет переговоры о контракте с пятью командами.

    «Мы общаемся с «Сент-Луисом» и еще как минимум с четырьмя командами.

    Говорим об условиях, но не о деньгах», – заявил Мильштейн.

    Ранее Зарипов подтвердил, что получил контрактное предложение от «Блюз».

    Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?

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