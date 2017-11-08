Агент Зарипова: «Общаемся с «Сент-Луисом» и еще четырьмя командами»

Дэн Мильштейн, агент нападающего , сообщил, что ведет переговоры о контракте с пятью командами.

«Мы общаемся с и еще как минимум с четырьмя командами.

Говорим об условиях, но не о деньгах», – заявил Мильштейн.

Ранее Зарипов подтвердил, что получил контрактное предложение от «Блюз».

Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?