Форма сборной России на ЧМ-2018, победы Коляды и Загитовой, проблемы Слуцкого и другие новости утра

1. Представлена форма сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

2. Россияне Михаил Коляда и Алина Загитова стали чемпионами китайского этапа Гран-при по фигурному катанию.

3. КХЛ всерьез рассматривает возможность не пускать игроков на Олимпиаду. Или это просто блеф и способ надавить на МОК?

4. В 16-м туре РФПЛ «Краснодар» выиграл у «Тосно», «Ахмат» победил «Ростов».

5. «Бавария» на выезде расправилась с дортмундской «Боруссией». Хайнкес против Боса – силы не равны.

6. «Атлетико» победил «Депортиво», «Барселона» обыграла «Севилью». Это был 600-й матч Месси за каталонский клуб.

7. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм». Билича могут уволить из лондонского клуба, потенциальный сменщик – Мойес.

8. «Халл» Леонида Слуцкого снова провалился, проиграв третий матч подряд. Болельщики недовольны российским тренером.

9. В НХЛ снова русский день – Артем Анисимов забил в 4-м матче подряд и принес «Чикаго» победу над «Миннесотой» (2:0), Наиль Якупов и Александр Овечкин прервали безголевые серии, очередные шайбы забросили Никита Кучеров и Владимир Тарасенко.

10. В НБА «Голден Стэйт» набрал 127 очков в матче против «Денвера» (127:108), благодаря вкладу 12 игроков.

11. Дмитрий Бивол нокаутировал Броадхерста и защитил титул WBA в полутяжелом весе.

12. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун завершила карьеру.

Цитаты:

Александр Легков: «Я чемпион Сочи-2014. И я буду бороться»;

Виталий Мутко: «Путин четко обозначил позицию – для России нейтральный флаг неприемлем»;

Павел Буре: «Самую большую и мощную страну лишают флага? Так не пойдет».