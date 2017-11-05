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    Форма сборной России на ЧМ-2018, победы Коляды и Загитовой, проблемы Слуцкого и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Представлена форма сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    2. Россияне Михаил Коляда и Алина Загитова стали чемпионами китайского этапа Гран-при по фигурному катанию.

    3. КХЛ всерьез рассматривает возможность не пускать игроков на Олимпиаду. Или это просто блеф и способ надавить на МОК?

    4. В 16-м туре РФПЛ «Краснодар» выиграл у «Тосно», «Ахмат» победил «Ростов».

    5. «Бавария» на выезде расправилась с дортмундской «Боруссией». Хайнкес против Боса – силы не равны.

    6. «Атлетико» победил «Депортиво», «Барселона» обыграла «Севилью». Это был 600-й матч Месси за каталонский клуб.

    7. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм». Билича могут уволить из лондонского клуба, потенциальный сменщик – Мойес.

    8. «Халл» Леонида Слуцкого снова провалился, проиграв третий матч подряд. Болельщики недовольны российским тренером.

    9. В НХЛ снова русский день – Артем Анисимов забил в 4-м матче подряд и принес «Чикаго» победу над «Миннесотой» (2:0), Наиль Якупов и Александр Овечкин прервали безголевые серии, очередные шайбы забросили Никита Кучеров и Владимир Тарасенко. 

    10. В НБА «Голден Стэйт» набрал 127 очков в матче против «Денвера» (127:108), благодаря вкладу 12 игроков.

    11. Дмитрий Бивол нокаутировал Броадхерста и защитил титул WBA в полутяжелом весе.

    12. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун завершила карьеру.

    Цитаты:

    Александр Легков: «Я чемпион Сочи-2014. И я буду бороться»;

    Виталий Мутко: «Путин четко обозначил позицию – для России нейтральный флаг неприемлем»;

    Павел Буре: «Самую большую и мощную страну лишают флага? Так не пойдет».

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