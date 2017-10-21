«Зенит» – 16-й клуб Европы, УЕФА снова оштрафовал «Спартак» и другие новости утра

1. Выяснилось, сколько клубы заработали в прошлом сезоне в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. У «Ростова», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара» неплохой доход. У «Спартака» – 220 тысяч евро.

2. УЕФА оштрафовал «Спартак» на 33 тысячи евро за баннер и пиротехнику на матче с «Ливерпулем», а молодежке придется сыграть при частично закрытых трибунах.

3. В клубном рейтинге УЕФА «Зенит» поднялся на 16-е место, ЦСКА – 37-й, «Спартак» – 91-й. Там еще 7 российских клубов.

4. Александр Овечкин забил 20-й за карьеру в НХЛ гол в овертаймах и вышел на чистое первое место в истории лиги по их количеству. Обогнал Яромира Ягра, между прочим.

Евгений Малкин набрал 2 очка в матче с «Флоридой» (4:3). Все результаты дня.

5. В КХЛ «Ак Барс» забросил 7 шайб «Трактору», а в матче «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым» (3:5) Трямкина удалили до конца игры за жест в адрес Умарка. Позже удалили и шведа.

6. РУСАДА взяло 2778 допинг-проб у российских спортсменов в 2017 году. Больше всего – у легкоатлетов (503), у футболистов – 56.

7. Фаворит драфта-2018 Андрей Свечников сломал руку и пропустит 8 недель. Желаем здоровья новой русской суперзвезде.

8. Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании. Рон крутой!

9. Мохамед Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. И это когда Куинси Промес сделал 2+2 в игре с «Севильей»! Ригони вошел в команду недели Лиги Европы.

10. Гендиректор «Сочи» рассказал, что на средний клуб КХЛ тратится 1 миллиард рублей в сезон. Если бы не государство, не было бы и хоккея?

11. Макс Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2020 года. Все этому очень рады.

12. На Гран-при в Москве были представлены короткие программы. Чен выиграл у мужчин, Майя и Алекс Шибутани – в танце, Тарасова и Морозов – у спортивных пар, а Медведева – у женщин. Там же Юлия Липницкая дебютировала в роли комментатора. Получилось!

Несколько фактов дня. «Крестовский» подорожал еще на 113,5 млн рублей. Да-да! Экс-форвард сборной Италии Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство. Связался с мафией. Касильяс переведен в запас «Порту» за использование мобильного телефона. Икер, ну тебе же не 13 лет! Игроки «Челси» недовольны тренировками Конте. Антонио слишком гоняет ребят.

Цитата дня. «США оказывают давление на МОК с целью недопуска России до Пхенчхана-2018» – Дмитрий Песков о том, кто нам строит козни.

Еще одна цитата дня. «Станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь» – Геннадий Орлов не боится спорить с президентом РФ.

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