65-е место России в рейтинге ФИФА, 8-я победа подряд ЦСКА в КХЛ, старт Кубка Кремля и другие новости утра
1. Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА. Новый антирекорд.
2. ЦСКА обыграл «Трактор» (3:0), это 8-я победа подряд для армейцев. Все результаты дня.
3. Константинова выиграла 2-й этап Кубка России. Цурская – 2-я, Погорилая снялась.
4. В Москве стартовал Кубок Кремля. Шарапова сыграет сегодня.
5. Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты. Сейчас Жозе зарабатывает около 15 миллионов фунтов в год.
6. Карпин готов снова тренировать. В Испании.
7. Задержаны фанаты «Зенита» и ЦСКА, которые жгли пиротехнику в Краснодаре. Им на год закроют вход на стадионы.
8. В НХЛ Кучеров оформил дубль и вышел на 2-е место в гонке снайперов, уступая лишь Овечкину.
9. «Сан-Антонио» продлит контракт с Олдриджем на 3 года и 72,3 млн долларов. Новое соглашение вступит в силу, когда игроку будет 34 года.
10. Мутко с 12 лет мечтал быть капитаном дальнего плавания. Некоторые мечты не сбываются.
11. Девушка-боксер поцеловала соперницу в губы во время дуэли взглядов. Внезапно.
Цитата дня. «Роналду, Месси и Неймар – инопланетяне. Криштиану опережает остальных». Тотти назвал лучшего игрока года.
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