Rostelecom Cup. Боброва и Соловьев, Степанова и Букин, Попова и Мозгов выступят с короткими танцами

Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Гран-при

1-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

Танцы на льду

Начало короткого танца — 16.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия)

2. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия)

3. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)

4. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция)

5. Рейчел Парсонс — Майкл Парсонс (США)

Вторая разминка

6. Александра Степанова — Иван Букин (Россия)

7. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)

8. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

9. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США)

10. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия)

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве