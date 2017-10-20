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    Rostelecom Cup. Боброва и Соловьев, Степанова и Букин, Попова и Мозгов выступят с короткими танцами

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    Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

    Гран-при

    1-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва, Россия

    Танцы на льду

    Начало короткого танца — 16.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

    Первая разминка

    1. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия)
    2. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия)
    3. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)
    4. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция)
    5. Рейчел Парсонс — Майкл Парсонс (США)

    Вторая разминка

    6. Александра Степанова — Иван Букин (Россия)
    7. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
    8.  Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
    9. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США)
    10. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия)

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве

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