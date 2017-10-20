Rostelecom Cup. Боброва и Соловьев, Степанова и Букин, Попова и Мозгов выступят с короткими танцами
Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Rostelecom Cup. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Бетина Попова и Сергей Мозгов.
Гран-при
1-й этап
Rostelecom Cup
Москва, Россия
Танцы на льду
Начало короткого танца — 16.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Первая разминка
1. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия)
2. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия)
3. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)
4. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция)
5. Рейчел Парсонс — Майкл Парсонс (США)
Вторая разминка
6. Александра Степанова — Иван Букин (Россия)
7. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
8. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
9. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США)
10. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия)
Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве
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