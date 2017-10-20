РУСАДА взяло 2778 допинг-проб у российских спортсменов в 2017 году
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало статистику деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за 2017 год.
Статистика теперь будет обновляться каждый месяц в соответствии с договоренностью между организациями.
За 2017 год (с 1 января по 15 сентября) РУСАДА взяло 2778 допинг-проб у российских спортсменов (963 во время соревнований и 1815 внесоревновательных).
Всего были протестированы спортсмены из 43 видов спорта.
Лидеры по количеству взятых допинг-проб
1. Легкая атлетика – 503
2. Лыжные гонки – 260
3. Гребля на байдарках и каноэ – 226
4. Водные виды – 188
5. Велоспорт – 173
6-7. Биатлон – 142
6-7. Академическая гребля – 142
8. Борьба – 120
9. Бобслей – 104
10. Конькобежный спорт – 97
11. Тяжелая атлетика – 77
12. Хоккей – 70
13. Бокс – 62
14. Футбол – 56
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