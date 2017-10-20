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    РУСАДА взяло 2778 допинг-проб у российских спортсменов в 2017 году

    Теги допинг лыжные гонки сборная России гребля на байдарках и каноэ академическая гребля сборная России жен WADA РУСАДА бобслей бокс

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало статистику деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за 2017 год.

    Статистика теперь будет обновляться каждый месяц в соответствии с договоренностью между организациями.

    За 2017 год (с 1 января по 15 сентября) РУСАДА взяло 2778 допинг-проб у российских спортсменов (963 во время соревнований и 1815 внесоревновательных).

    Всего были протестированы спортсмены из 43 видов спорта.

    Лидеры по количеству взятых допинг-проб

    1. Легкая атлетика – 503
    2. Лыжные гонки – 260
    3. Гребля на байдарках и каноэ – 226
    4. Водные виды – 188
    5. Велоспорт – 173
    6-7. Биатлон – 142
    6-7. Академическая гребля – 142
    8. Борьба – 120
    9. Бобслей – 104
    10. Конькобежный спорт – 97
    11. Тяжелая атлетика – 77
    12. Хоккей – 70
    13. Бокс – 62
    14. Футбол – 56

    Большая допинг-амнистия. Но для России это еще не победа

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