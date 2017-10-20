РУСАДА взяло 2778 допинг-проб у российских спортсменов в 2017 году

Всемирное антидопинговое агентство ( ) опубликовало статистику деятельности Российского антидопингового агентства ( ) за 2017 год.

Статистика теперь будет обновляться каждый месяц в соответствии с договоренностью между организациями.

За 2017 год (с 1 января по 15 сентября) взяло 2778 допинг-проб у российских спортсменов (963 во время соревнований и 1815 внесоревновательных).

Всего были протестированы спортсмены из 43 видов спорта.

Лидеры по количеству взятых допинг-проб

1. Легкая атлетика – 503

2. Лыжные гонки – 260

3. Гребля на байдарках и каноэ – 226

4. Водные виды – 188

5. Велоспорт – 173

6-7. Биатлон – 142

6-7. Академическая гребля – 142

8. Борьба – 120

9. Бобслей – 104

10. Конькобежный спорт – 97

11. Тяжелая атлетика – 77

12. Хоккей – 70

13. Бокс – 62

14. Футбол – 56

Большая допинг-амнистия. Но для России это еще не победа